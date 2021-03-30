وزيرة الصحة المصرية: أعراض جديدة يمكن أن يعاني منها مرضى كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بوابة "أخبار اليوم"، قالت زايد، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا اليوم، أن "هناك أعراضا جديدة من الممكن أن تظهر على مريض فيروس كورونا".

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وأوضحت أن "الأعراض الجديدة منها التهاب شديد بغشاء العين، وانتشار طفح جلدي، إلى جانب تأثر حاسة السمع، وحدوث ألم وخفقان، وكذلك تعب وأوجاع شديدة بالجسد، بالإضافة إلى الصداع".

وعرضت الوزيرة، عددا من التوصيات التي تتعلق بالممارسات الآمنة خلال شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا.

ففيما يتعلق بالمساجد، أوصت بالالتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة، مع تنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من أماكن العبادة.

وأشارت إلى ضرورة تطهير المساجد بالمطهرات بين كل صلاة وأخرى، وإغلاق جميع برادات المياه بالمساجد، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال.

كما نصحت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة في المنزل.