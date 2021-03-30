شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن تفكيك شبكة إرهابية خططت لاستهداف مسيرات الحراك الشعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النيابة العامة بالجزائر اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة إرهابية خطط أفرادها لتنفيذ عمليات إرهابية واستهداف مسيرات الحراك الشعبي.

وذكر بيان للنيابة العامة بمحكمة عزازقة بولاية تيزي وزو (شمال شرق) أنه تم تفكيك شبكة إرهاب خططت لتنفيذ عمليات إرهابية، حيث إن أفراد الشبكة الإرهابية خططوا لاستهداف مسيرات الحراك.

وأوضح البيان أن المخطط الإرهابي كان يقضي بتفجير سيارتين وسط مدينتي تيزي وزو وبجاية (شمال شرق)، مشيرا إلى أن التحقيقات قادت لتحديد هويات 5 أشخاص مشتبه بهم، وضبط أسلحة من بينها بندقية مضخية من نوع سكوربيون، وبندقية آلية من نوع كلاشنيكوف ومسدس وذخيرة، بالإضافة إلى سيارتين.

وأشار البيان إلى أن وقائع القضية تعود لتاريخ منتصف شهر مارس الجاري، حيث وردت معلومات للشرطة القضائية لأمن الجيش بالناحية العسكرية الأولى مفادها وجود مخطط للقيام بعمليات إرهابية في قلب الحراك وذلك وسط مدينتي تيزي وزو وبجاية بتفجير مركبتين.

وقال البيان إنه استغلالا لهذه المعلومات تم فتح تحقيق معمق في الوقائع حيث خلص إلى تحديد هوية خمسة أشخاص قاموا بالتخطيط للقيام بهذه العمليات الإرهابية، وينحدرون من ولايتي البويرة وتيزي وزو وتتراوح أعمارهم ما بين 36 و51 سنة".

وأضاف البيان أنه تم التحقيق مع المتهمين حيث صدر أمر بحبس واحد منهم ووضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية.