شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تؤكد التزامها بدعم الدور القيادى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء التزام تونس التام بالمضي قدما نحو تعزيز المساواة التامة بين الجنسين ودعم الدور القيادي للمرأة في جميع المجالات.

وأبرز الجرندي في كلمته عبر تقنية الفيديو – بحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في منتدى جيل المساواة المنعقد بالمكسيك - أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد قضية تهم المرأة فحسب، أو هي حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وإنما تتجاوز ذلك لتشمل حق الجميع في إقامة مجتمعات سليمة ومندمجة بما يضمن بناء مستقبل أفضل.

وأوضح الجرندي أن ترؤس تونس لتحالف "التكنولوجيات والابتكار في خدمة المساواة بين الجنسين" يأتي انطلاقا من إيمانها بأهمية الابتكار والتكنولوجيا الرقمية في تعزيز المساواة بين الجنسين، وتذليل الصعوبات التي تحول دون نفاذ النساء والفتيات إلى التكنولوجيا ضمن مجال رقمي مفتوح وآمن للجميع.

ودعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في ختام كلمته، إلى اتخاذ قرارات جريئة وفعالة لصالح الأجيال القادمة، تحدث تغييرا فعليا في مفهوم المساواة وتنتقل بها من الشعارات إلى أرض الواقع الملموس، بما يعزز الدور الريادي للمرأة ويدعم تمكينها الاقتصادي ويمكنها من تحقيق ذاتها.

يشار إلى أن منتدى جيل المساواة هي تظاهرة عالمية تقودها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتحتضنها افتراضيا في مرحلة أولى المكسيك خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس 2021.