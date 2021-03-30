اخبار الخليج

القبض على (4) ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بالرياض

0 نشر
الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة معدات ومواد بناء وقواطع كهربائية ونحاسية من مواقع ومبانٍ قيد الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ البيع، وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ (325) ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا