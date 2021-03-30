شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران العُماني» يكشف موعد استئناف الرحلات الجوية للرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الطيران العُماني، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على موقع “تويتر”، عن استئناف رحلاته المجدولة بعد غد الخميس، إلى مدينة الرياض بواقع 4 رحلات أسبوعيا.
وأوضح الطيران العُماني أنه ملتزم بتطبيق إجراءات التباعد الجسدي خلال مراحل الصعود والهبوط من الطائرة وسيرتدي كافة أفراد الأطقم الجوية الأردية الطبية الواقية إلى جانب تقديم خدمات ضيافة معدلة لضمان السلامة مع حرصه على دعوة المسافرين على متن رحلاته إلى ارتداء الكمامات في مطارات عُمان.
وكان الطيران العُماني استأنف رحلاته إلى مدينة الدمام في 28 مارس الجاري بواقع 4 رحلات أسبوعيا تربط بين الوجهتين.
كانت هذه تفاصيل خبر «الطيران العُماني» يكشف موعد استئناف الرحلات الجوية للرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.