بوريطة: يجب ألا نصرف انتباهنا عن التهديد الخطير لـ"داعش" على السلم والأمن الدوليين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بوريطة: "في حين أن حالة الوباء قد استحوذت على الكثير من اهتمام وجهود العالم، يجب ألا تصرف انتباهنا عن التهديد الخطير الذي لا يزال داعش يشكله على السلم والأمن الدوليين".

وأكد وزير الخارجية أنطوني بلينكن أنه سينضم إلى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس للمشاركة في استضافة اجتماع افتراضي لوزراء خارجية التحالف الدولي ضد "داعش"، لمراجعة الإجراءات اللازمة لتحقيق الهزيمة الدائمة لـ"داعش".

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أن الاجتماع سيناقش سبل مواصلة الضغط على فلول "داعش" في العراق وسوريا ومواجهة شبكات "داعش" في أماكن أخرى، خاصة في أفريقيا. كما سيقيمون أولويات خطوط العمل الرئيسية للتحالف فيما يتعلق بالاستقرار والمقاتلين الإرهابيين الأجانب وتمويل القتال ضد "داعش" ومبادرات مكافحة الدعاية.

ويواصل التحالف الدولي ضد "داعش" المكون من 83 عضوًا، والذي تعد الولايات المتحدة عضوًا رئيسيًا فيه، مكافحة التنظيم في كل أنحاء العالم وهزيمته.