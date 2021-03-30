الطيران الحربي الروسي يحيد نحو 25 من مسلحي "داعش" في البادية السورية

دبي - محمود عبدالرازق - أكد مصدر عسكري مسؤول لـ "سبوتنيك" أن مسوحات طائرات الاستطلاع الروسية، رصدت مجموعة مقرات ومحاور تحرك آليات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، ليتدخل الطيران الحربي الروسي عبر سلسلة من الغارات الجوية باتجاه هذه الأهداف.

وتابع المصدر أن "الغارات أسفرت عن تدمير 5 مواقع و3 آليات تابعة للتنظيم في المنطقة، بالإضافة إلى تسجيل مقتل وإصابة ما يقارب 25 مسلحا".

واضاف المصدر: "هذه الغارات تأتي ضمن عمليات التمشيط المستمرة التي تقوم بها القوات السورية العاملة على الأرض في البادية السورية بحثا عن خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، واظبت خلال الفترة الماضية على شن هجمات باتجاه مواقع الجيش السوري والقرى والبلدات التي عاد إليها الأهالي مؤخرا شرقي حماة".

وتشكل المنطقة الغربية والجنوبية الغربية من محافظة دیر الزور والجنوبية الشرقية من محافظة الرقة، بالإضافة إلى بادیتي حمص وحماة وسط سوریا، فضاء صحراویا مفتوحا على منطقة الـ (55 كم) التي تنشط فیها فلول تنظیم "داعش" الإرهابي بشكل كبیر، وهذه المنطقة التي تخضع لسیطرة الطائرات الحربیة الأمریكیة، تتحلق حول قاعدة "التنف" اللاشرعية التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود (السوریة - العراقية - الأردنیة) مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها، مثل (مغاوير الثورة السورية).