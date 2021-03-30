الحكومة المصرية تكشف مصير موائد الإفطار في رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "الوطن"، فإن اللجنة برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قررت، اليوم الثلاثاء، عدم السماح بإقامة أي موائد رمضانية.

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ومنعت اللجنة السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد خلال شهر رمضان .

وأكدت اللجنة أيضا على حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات.

كما شددت على أن تكون هناك متابعة مستمرة من وزارة الأوقاف والجهات المعنية لتطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن رئيس الوزراء شدد على أن الدولة سوف تطبق بمنتهى الحزم هذه الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم، لحماية صحة وسلامة المواطنين والمجتمع.

يذكر أن مركز الفلك الدولي في أبوظبي توقع أن يبدأ شهر رمضان في غالبية الدول الإسلامية، يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل/ نيسان المقبل.