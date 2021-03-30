لاجئ سوري يتراجع عن حلم دخول البرلمان الألماني بسبب تهديدات عنصرية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحزب إن طارق العوس، الذي فر من التجنيد في الجيش السوري، تراجع عن هدفه للفوز بمقعد في البرلمان بسبب مخاوف أمنية، بحسب "رويترز".

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قال العوس إنه تراجع عن خوض الانتخابات بعد أن تعرض هو وأشخاص مقربين منه لتهديدات عنصرية.

وذكر العوس في بيان نشره الحزب أن ترشحه أظهر الحاجة إلى كيانات قوية في كل الأحزاب وفي السياسة والمجتمع لمواجهة العنصرية ومساعدة المتضررين منها.

وكان العوس قد أعلن الشهر الماضي اعتزامه الترشح عن حزب الخُضر في منطقة اشتهرت سابقا باستخراج الفحم بغرب ألمانيا في الانتخابات الوطنية التي تجرى يوم 26 سبتمبر/ أيلول المقبل، إذا تمت الموافقة على طلبه للحصول على الجنسية الألمانية بحلول ذلك الوقت.

وذكر الحزب أن العوس في حال فوزه كان سيصبح أول لاجئ يتم انتخابه في البرلمان الاتحادي.