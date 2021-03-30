الخارجية الإسرائيلية تحتفي بالذكرى الـ44 لرحيل عبد الحليم حافظ... ماذا قالت؟

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، احتفت فيها بالذكرى الـ44 لرحيل عبد الحليم حافظ، الذي يعشقه الكثيرون في إسرائيل ـ على حد قولها.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية أنه تم ترجمة أغانيه إلى اللغة العبرية، وتم رفعها على اليوتيوب "لتكون جسرا هاما في التعرف على ثقافة المحيط الذي يعيش فيه الإسرائيلي".

وأرفقت بالتغريدة مقطع من أشهر أغاني المطرب المصري، عبد الحليم حافظ، وهي أغنية "أهواك"، مع صورة للسندريلا المصرية، سعاد حسني، وترجمة من العبرية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت أسرة عبد الحليم حافظ عن إغلاق منزله في ذكرى وفاته الـ44، وللعام التالي على التوالي، بسبب تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وتوفي عبد الحليم حافظ في 30 مارس/ آذار عام 1977، في العاصمة البريطانية لندن، بعد صراع مرير مع مرض البلهارسيا.