دعوة دولية لدعم اللاجئين السوريين وإنهاء الصراع في سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - أمستردام - سبوتنيك. وقال غوتيرش خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، والمقام بشكل افتراضي: "أنا مقتنع أننا نستطيع مع السوريين أنفسهم التوصل إلى حل سياسي للأزمة وأدعو إلى جمع التعهدات لهذا العام"، مضيفا: "الآن يواجه الكثير من المدنيين الجوع في سوريا ونصف العائلات فقدت أي مدخول والآلف خطفوا أو قتلوا أو عذبوا".

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ودعا الأمين العام الدول المانحة إلى "المساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة وتكثيف التزاماتها المالية والإنسانية تجاه الناس في سوريا والمساعدة في تخفيف العبء المالي الكبير عن البلدان التي تستضيف اللاجئين".

من جانبه قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن هناك نحو 30 مليون سوري نصفهم من الأطفال يحتاجون إلى المساعدة بعد 10 سنوات على بدء الأزمة في سوريا.

وأضاف بوريل: "نحتاج إلى حل سياسي للأزمة ولذلك نحن ندعم المبعوث الأممي إلى سوريا وندعم قرار مجلس الأمن رقم 2254"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي حشد 20 مليار يورو طوال سنوات الأزمة في سوريا وأنا أعلن اليوم أن الاتحاد الأوروبي يخصص نفس تعهدات العام الماضي 560 مليون يورو".

من جانبه، قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إن العقوبات المفروضة على سوريا لا يجب أن تؤثر على وصول المساعدات الإنسانية في ظل الوضع الذي تعانيه البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري ولا يمكن أن تستمر الأزمة السورية.

وقال بيدرسن مؤتمر بروكسل: "العقوبات على سوريا يجب ألا تؤثر على وصول المساعدات الإنسانية"، مضيفا: "اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن ينفذ بشكل عاجل وكذلك يجب ألا ننسى تحديات أخرى من الخلايا النائمة الإرهابية يجب أن لا ننساها".

وأوضح أن العمل جار على التوصل إلى إصلاح دستوري والتوصل إلى "انتخابات حرة"، موضحا أن "الطريق الدستوري هو أحد أوجه العمل وفقا لقرار مجلس الأمن، هذا يتطلب التنازل والمرونة من قبل جميع الأطراف".

فيما اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن كل القرارات الخاصة بحل الأزمة السورية والتي لا ينخرط بها السوريون أنفسهم لن تنجح.

وقال بوغدانوف، في كلمته خلال المؤتمر "يهدف مؤتمر اليوم إلى إيجاد حل للأزمة السورية، وأذكر أن كل القرارات التي لا ينخرط بها السوريين لن تنجح للأسف".

وأضاف: "خطر الإرهاب في سوريا مازال قائما خاصة في إدلب، والدول التي تدعم هده المنظمات الإرهابية مسؤولة عن الهجمات في سوريا وفي دول أخرى".