فلسطين: 25 قائمة تقدمت بطلبات لخوض الانتخابات التشريعية2021

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - سبوتنيك. وأكدت اللجنة، في بيان، أنها قبلت ترشح 5 قوائم، حيث جرى إبلاغها رسمياً بقرار الاعتماد.

وأشارت اللجنة إلى أن القوائم هي (قائمة فلسطين للجميع، وقائمة التغيير الديمقراطي، وقائمة كرامتي الشبابية المستقلة، وقائمة الوفاء والبناء، وقائمة طفح الكيل)، وهي قوائم تضم مستقلين، فيما يستمر دراسة باقي الطلبات.

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يشار إلى أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، سيبقى مفتوحاً حتى منتصف ليلة الأربعاء الموافق 31/3/2021 علماً بأن الكشف الأولي للقوائم والمرشحين سيعلن رسمياً بتاريخ 6 نيسان/أبريل المقبل.

وكانت حركة حماس قد أعلنت، خلال مؤتمر صحفي أمس، عن تقديم قائمتها للجنة الانتخابات المركزية، كما تقدم تيار القيادي محمد دحلان بأوراق اعتماد قائمته الانتخابية تحت اسم "المستقبل" والتي تضم 132 مرشحًا يترأسها سمير المشهراوي.

واليوم، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تقديم قائمتها، في حين ينتظر أن تقدم حركة فتح، أكبر الحركات الفلسطينية التي ينتمي لها الرئيس محمود عباس، قائمتها خلال اليومين المتبقيين، اليوم وغدا.

وتجرى انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 22 أيار/مايو المقبل، لاختيار 132 عضوا في المجلس، ثم تجرى انتخاب رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 تموز/يوليو، قبل استكمال تشكيل المجلس الوطني في 31 آب/أغسطس من العام الجاري، وذلك بحسب مرسوم أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منتصف كانون الثاني/يناير الماضي.