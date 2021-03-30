هيئة قناة السويس: طلبنا من السفينة الجانحة 8 أمور لم تنفذها.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد شعيشع، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، الذي يذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه ستتم مراجعة تصرفات السفينة قبل وأثناء وبعد الحادثة لتحديد ما وقعت فيه من أخطاء وجنوح في قناة السويس.

وأشار إلى أنه سبق أن تورطت السفينة البنمية الجانحة بحادثتين من قبل، كما أنها دخلت الصيانة أكثر من مرة، وهو ما يعني أن لها سجلا، لافتا إلى أنه طلب سجل السفينة ولكن لم يتم الاستجابة لهذا المطالب، التي أكد أنها 8 مطالب كاملة.

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وأوضح مستشار هيئة قناة السويس، أن الشركة المشغلة للسفينة البنمية الجانحة تقوم بكل شيء وتصرف عليها، وبأن هناك طرفين، مالك ومشغل، وهذه مشكلة في التحقيق، مشددا على أنه سيتم تطبيق المعايير الدولية كافة في التحقيقات الخاصة بالسفينة البنمية الجانحة، مؤكدا أهمية إجراء التحقيقات بشفافية، باعتبار الهيئة واجهة مصر أمام العالم كله.

وفي السياق نفسه، أشاد سيد شعيشع بالمجهود الذي وصفه بـ"الحرفي الرهيب" للكراكات في تعويم السفينة الجانحة، قائلا:

إن هؤلاء أدوا عملهم على أعلى مستوى، لأنه كان من الممكن أن تنقلب السفينة أو تغرق أثناء التعويم نتيجة الضغط، لكن هذا لم يحدث.

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، مساء أمس الاثنين، إثر نجاح عملية انتشال السفينة الجانحة "إيفر غيفن" وتعويمها، بعد 7 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أمس الاثنين، "استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة"، فيما نشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لتعويم السفينة البنمية "إيفر غيفن"، التي كانت جانحة منذ أيام، وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة في القناة.