مصر... مجلس الوزراء يكشف حقيقة تمديد إقرارات الضريبة العقارية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مجلس الوزراء في بيان على حسابه في موقع فيسبوك: "تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل".

وذكر البيان أن المركز الإعلامي للمجلس تواصل مع وزارة المالية، موضحا أنها نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لمد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى الشهر المقبل.

وشددت الوزارة على أن آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية هو نهاية مارس/آذار الجاري، ولا نية لمدها لأي فترات أخرى، خاصة أنه تم مدها من نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى نهاية مارس الحالي.

وأوضحت أن تقديم الإقرارات الضريبية يتم من خلال أي مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو من خلال منصة مصر الرقمية عبر الرابط التالي https://digital.gov.eg.