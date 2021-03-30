الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع وخطوط إمداد لـ "أنصار الله" غربي تعز

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" عن نائب ركن التوجيه المعنوي في محور تعز في الجيش اليمني، العقيد عبد الباسط البحر، قوله: "قوات الجيش سيطرت على عدد من التلال والمواقع الحاكمة في جبهة مَقبنة غربي تعز".

وأوضح: "الجيش حرر سلسلة تلال المطاحن ومناطق عاطف ورحنق والطوير والكويحة والقشعة عقب مواجهات مع الحوثيين"، مشيراً إلى "قطع خطوط إمداد للحوثيين في قرية النشيفة".

وأكد العقيد البحر "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين خلال المواجهات، وأسر آخرين، علاوة على تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لهم".

وجاءت المواجهات بعد يومين من إعلان الجيش اليمني مقتل 20 من الحوثيين وجرح آخرين، إثر استهدافه تجمع عربات للجماعة في جبهة الأحَكوم جنوبي تعز.

والخميس الماضي، أعلن الجيش اليمني، سيطرة قواته على جبل العودين والمطاحن في مديرية مَقبنة غربي تعز، بعد استعادتها تلتي مغيديف والخزان الوسطى وعدد من المواقع في جبهة الأحَكوم بمديرية حَيفان جنوب شرقي تعز، إثر معارك أوقعت 16 قتيلاً من الحوثيين، بينهم قياديان وقناص.

وحققت القوات التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، الأحد الماضي، تقدماً ميدانياً مماثلاً حيث سيطرت على مواقع مخاديرة ودجحفة وجويلة والكعاوش ومعهد أبو أيوب في جبهة الأحَكوم بمديرية حَيفان، خلال هجوم واسع على الحوثيين، وفقاً لوزارة الدفاع اليمنية.

وأطلقت القوات الحكومية، مطلع الشهر الجاري، عملية واسعة ضد جماعة الحوثيين في مديريات مَقبنة وجبل حَبشي والمَعافِر غربي تعز، تمكنت خلالها من السيطرة على جبال الزهيب وغباري وعلقة والدرب والممطار الاستراتيجية، وتأمين منطقتي الكدحة والطوير وقرى الغليل والسحيحة ودرخاف والعنصاب والمنبهة والمدهافة والمنظافة والرحبة وغيرها في ريف تعز الغربي.