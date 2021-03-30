إعلان مهم لكل العاملين في السعودية خلال شهر رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن هؤلاء الموظفين سيعملون 5 ساعات طوال رمضان، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

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ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، فقد تم تقسيم حضور الموظفين لمقار العمل خلال شهر رمضان إلى 3 مجموعات، يفصل بينها ساعة، وهي: (المجموعة الأولى: من 09:30 إلى 02:30 - المجموعة الثانية: من 10:30 إلى 03:30 - المجموعة الثالثة: من 11:30 إلى 04:30).

وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في إعلانها على استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مقار العمل لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وكذلك تطبيق الدوام المرن على الموظفين في الجهات الحكومية.

وذكرت الوزارة أنها تلتزم كذلك بما تضمنه التعميم رقم (738) بالتزام البروتوكولات الوقائية في مقار العمل في "المستوى الاحترازي الأخضر" وفق شروط محددة.

وبينت أنه في مقدمة هذه الشروط ألا يتجاوز عدد العاملين عن بعد نسبة 25% من موظفي تلك الجهة، كذلك استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد، وفق تصنيف هيئة الصحة العامة بالمملكة، وأيضا تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية، وأخيرا استمرار العمل بتعليق البصمة.