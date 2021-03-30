الدفاعات السعودية تسقط مسيرة حوثية مفخخة عند الحدود مع اليمن.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت قناة "الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء، شريط فيديو على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، وثقت فيه لحظة اعتراض واقتناص الدفاعات الجوية السعودية لطائرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله"، عند حدود المملكة مع اليمن.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما جماعة "أنصار الله" اليمنية باتجاه المملكة، مشيرا إلى "اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية، والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان".

وقال: إن هذا العمل "استمرار لمحاولات المليشيا العدائية استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، لافتا إلى أن "التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وتعرضت السعودية لهجمات بنحو 26 طائرة مسيرة خلال أيام قليلة.

ونشرت وزارة الدفاع السعودية لقطات تظهر ما حدث لـ"سرب طائرات مسيرة" اقتحم سماء المملكة لمهاجمة أهداف داخلها، عقب إعلان جماعة "أنصار الله" تنفيذ عملية هجومية ضد منشآت عسكرية وحيوية بـ18 طائرة.

وظهر في الفيديو كيف دمرت الدفاعات الجوية السعودية جميع الأجسام المعادية التي حاولت استهداف المملكة، وتناثر حطامها على الأرض بعد تدميرها.