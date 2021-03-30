مستشار الرئيس اللبناني يسلم أكاديميا روسيا جائزة الدولة اللبنانية 

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال مستشار الرئيس اللبناني، خلال تقديم الجائزة، بحسب مراسل وكالة "سبوتنيك": "بقرار من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، نود أن نقدم وسام الأرز اللبناني بدرجة "ضابط" للسيد فيتالي نعومكين والسيد فلاديمير ساوتوف، تقديراً للجدارة الرفيعة والمساهمة الكبيرة في تطوير العلم".

بدوره قال نعومكين: "لقد تأثرت جدا، أن فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، أصدر مرسوما بمنحنا أنا وصديقي فلاديمير ساوتوف، مثل هذا الوسام اللبناني الرفيع. سأحاول الاستمرار في تكريس جهودنا لتطوير العلاقات بين بلدنا وعلمنا وزملائنا وشعب الجمهورية اللبنانية".

وقد أقيم الحفل في إطار مؤتمر الشرق الأوسط لنادي فالداي الدولي.

والجدير بالذكر، بأن وسام الأرز الوطني هو ثاني أهم جائزة في لبنان، تُمنح للمدنيين والعسكريين، بمن فيهم الأجانب. أنشئ بموجب قانون 31 كانون الأول/ديسمبر 1936. ويمنح تقديرا "للمساهمات المتميزة" من قبل رئيس لبنان.