شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرسون: مسيرة الصراع فى سوريا "كارثية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، مسيرة الصراع في البلاد التي أنهت عشر سنوات من الحرب بأنها "كارثية".

وخلال مداخلة له على هامش النسخة الخامسة من مؤتمر دعم اللاجئين السوريين المنعقد افتراضيا في بروكسل، قدم بيدرسون "صورة كاملة عن الوضع المتهالك في سوريا على كافة الصعد"، موضحا أنه "رغم الهدوء النسبي على المسار العسكري، إلا أن مسيرة هذا الصراع كارثية" حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/.

وعلى هامش المؤتمر - الذي تنظمه الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ويُعقد عبر دائرة فيديو مغلقة ' جدد بيدرسون دعوته للغرب لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، من أجل السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية والطبية لكل المحتاجين إليها.

وطالب المسؤول الأممي المجتمع الدولي "بتدعيم وتمديد تفويض الأمم المتحدة للعمل في سوريا، معلنا أنه يعمل على إجراء اتصالات من أجل تنظيم جولة سادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية".

وحول الانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد، أكد بيدرسون "قناعة المجتمع الدولي بأنه لا انتخابات حقيقية في سوريا بدون التنفيذ الكامل للقرار الأممي 2254" ، مؤكداً على ضرورة أن تكون الانتخابات "شاملة ليتمكن جميع المواطنين من المشاركة، بمن فيهم الموجودون خارج البلاد".

وكان بيدرسون شدد في كلمة أمام مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري، على ضرورة المضي في المسار السياسي لتسوية الأزمة السورية، بما يعيد لسوريا وحدة أراضيها واستقرارها.

كما دعا إلى "صيغة دولية جديدة" لحل الأزمة السورية، وقال إنه ينبغي خلق تلك الصيغة بإشراك "جميع الأطراف المختلفة التي لها تأثير على الصراع"، وأنه يجب أن يشمل بطريقة أو بأخرى الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا والدول العربية والاتحاد الأوروبي.