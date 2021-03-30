شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. تعليق خدمة البوفيهات المفتوحة ومنع موائد الطعام والسفر في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تقرر تعليق خدمة البوفيهات المفتوحة في المطاعم ومنع موائد الطعام والسفر الرمضانية.

وقالت الإمارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه تقرر تعليق خدمة البوفيهات المفتوحة في المطاعم ومنع موائد الطعام والسفر الرمضانية في أحياء مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والحد من التجمعات.