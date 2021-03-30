شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء لجنة الحوار الليبى يلتقون محمد المنفى ويؤكدون دعمهم للمجلس الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني بمدينة طرابلس مع عدد من أعضاء لجنة الحوار.

وأكد مكتب إعلام المجلس الرئاسي الليبى في بيان، الثلاثاء، أن اللقاء تناول مهام واختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والملفات ذات الاهتمام خلال المرحلة الانتقالية، وأكد أعضاء لجنة الحوار دعمهم الكامل للمجلس الرئاسى الليبى للمضي قدما نحو تحقيق الاستحقاقات القادمة.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة خلال لقاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا يان كوبيش، حيث بحث صالح خلال اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا بشكل عام وتقدم العملية السياسية بشكل خاص.

وأثنى المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا خلال اللقاء – بحسب بيان للبرلمان الليبي - على المجهودات الكبيرة التي بذلها رئيس مجلس النواب الليبي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، كما أكد كوبيش على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

وكان رئيس الوزراء الليبى عبد الحميد الدبيبة قد أكد أن حل مشكلة الهجرة لا يأتى إلا من خلال التعاون مع أوروبا، وأضاف الدبيبة فى تصريح لصحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية، أن الليبيين هم من بين الضحايا الأوائل للمهاجرين غير شرعيين، "فنحن لا نختلف عن إيطاليا أو اليونان أو فرنسا أو البلدان الأخرى المتأثرة بالظاهرة، لذا يجب أن تجلس أوروبا معنا على الطاولة، لحماية الحدود الليبية، بل ومن أجل تخفيف معاناة الهاربين من الجوع والحروب والفقر أيضًا".

وأشار رئيس الحكومة الليبية الى أن الحديث هنا عن مشكلة إنسانية وليست جيوسياسية أو أمنية، لذا يجب مساعدة البلدان التي يفر منها شعبها، ويلجأ للهجرة غير الشرعية.