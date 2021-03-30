شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبى يبحث مع المبعوث الأممى تطورات الأوضاع فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح بمكتبه فى مدينة القبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا يان كوبيش، حيث بحث صالح خلال اللقاء تطورات الأوضاع فى ليبيا بشكل عام وتقدم العملية السياسية بشكل خاص.

وأثنى المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا خلال اللقاء – بحسب بيان للبرلمان الليبي - على المجهودات الكبيرة التي بذلها رئيس مجلس النواب الليبي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، كما أكد كوبيش على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد بـ24 ديسمبر المقبل.

وكان رئيس الوزراء الليبى عبد الحميد الدبيبة، قد أكد أن حل مشكلة الهجرة لا يأتى إلا من خلال التعاون مع أوروبا، وأضاف الدبيبة فى تصريح لصحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية، أن الليبيين هم من بين الضحايا الأوائل للمهاجرين غير شرعيين: "فنحن لا نختلف عن إيطاليا أو اليونان أو فرنسا أو البلدان الأخرى المتأثرة بالظاهرة، لذا يجب أن تجلس أوروبا معنا على الطاولة، لحماية الحدود الليبية، بل ومن أجل تخفيف معاناة الهاربين من الجوع والحروب والفقر أيضًا".

وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن الحديث هنا عن مشكلة إنسانية وليست جيوسياسية أو أمنية، لذا يجب مساعدة البلدان التي يفر منها شعبها، ويلجأ للهجرة غير الشرعية.