شكرا لقرائتكم خبر عن سائق متهور يقود بسرعة جنونية ويتجاوز مسارات الطريق والسيارات.. و«المرور» يتفاعل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع مقطع فيديو نشره أحد المواطنين، وثق من خلاله تهور قائد مركبة، وقيادته بسرعة جنونية متجاوزاً مسارات الطريق وكاد أن يتسبب في حادث تصادم.

وقالت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

وأظهر المقطع قائد مركبة تجاوز مسار الطريق من اليسار إلى اليمين بسرعة جنونية معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.