شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من كلية الملك فهد الأمنية بشأن طلب الالتحاق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نوهت كلية الملك فهد الأمنية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أهمية إحضار جميع الوثائق المطلوبة حال التقديم في الكلية. وقالت كلية الملك فهد الأمنية: “تنويه.. لطلب الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية يجب إحضار جميع الوثائق المطلوبة في ملف (علاقي أخضر) والتقديم في مقر الكلية”.

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