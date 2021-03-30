شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع صادم لشاب يتباهى بحرق «قط» بالسجائر وركله بقدمه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أثار مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، لشاب يحرق قط بسيجارة، استياء رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وفي التفاصيل، تداول مغردون مقطع فيديو لشاب يحرق قط بسيجارة متباهياً بفعلته، كما قام بالسخرية من القط والضحك بعد حرقه بالسيجارة.

وقد وثق الفيديو أحد أصدقاء الشاب، حيث قام الأخير بركل القط مرة أخرى بينما يضحك هو وأصدقائه.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق “حارق القط بالسجاير” وتصدر الترند، عبروا خلاله عن استيائهم مما أقدم عليه الشاب مطالبين بمعاقبته.

ولم يتسن لـ”الخليج 365” التأكد من وقت أو موقع تصوير مقطع الفيديو المتداول.