شكرا لقرائتكم خبر عن هل «البعوض» من أسباب انتقال عدوى «كورونا» من شخص لآخر؟.. «الصحة» ترد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” من شخص لآخر عن طريق البعوض.
وأكدت الوزارة في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع” تويتر”، أنه لا يوجد دليل علمي يفيد بأن فيروس كورونا قد ينتقل عن طريق البعوض.
ودعت وزارة الصحة الجميع إلى ضرورة أخذ لقاح كورونا، لتفادي مضاعفات الإصابة بالفيروس – لا قدر الله-، موضحة أن الأطفال والحوامل من الفئات المستثناة من أخذ اللقاح.
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