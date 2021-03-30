شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 556 إصابة جديدة و7 وفيات و410 حالات تعافي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، تسجيل 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 410 حالات تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 7 حالات وفاة.

كما أعلنت الصحة، عن دخول 20 شخصاً مصاباً بكورونا نطاق الحالات الحرجة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي الحالات الحرجة 694 حالة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏