إماراتية تقدم بلاغا ضد والدها لرفضه ارتباطها بشاب أوروبي

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لصحيفة "البيان" المحلية، تمكن قسم التواصل مع الضحية في مركز شرطة الرفاعة بدبي، من حل مشكلة الفتاة، حيث تواصل القسم مع الأب، الذي أكد أن ابنته تعرفت على شاب من جنسية أوروبية وترغب في الارتباط به على غير رغبة العائلة، وتم حل المشكلة بالسماح للفتاة بالإقامة عند أحد الأقارب تحت رقابة الأهل.

وقال نائب مدير مركز شرطة الرفاعة العقيد جمعة أمان بن سهيل، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي بلاغ من فتاة مواطنة في بداية العشرينات من عمرها ضد والدها، بدعوى أنه يعنفها وأنه يرفض إقامتها بمفردها، وقام بمنعها من الخروج من البيت أكثر من مرة.

وأوضح أنه تم التواصل مع الأب، الذي حضر إلى المركز وأكد أن ابنته تدرس في الجامعة وعمرها لا يتعدى 21 عاما، حيث تعرفت على زميل لها من الجنسية الأوروبية ونشأ بينهما ارتباط عاطفي، وأراد الشاب الارتباط بها، منوها إلى أنه يرفض الأمر نظرا لصغر سنها وعدم التوافق بينهما، وأنه حاول منعها باللين من الاستمرار في الأمر، إلا أنها لم تستمع إليه ولا إلى أمها.

وبعد تدخل الشرطة توصل الأب وابنته إلى حل وسط بإقامة البنت لدى أحد الأقارب، تحت رقابة الأبوين.