إسرائيل تجري مناورات مع دولة أوروبية هي الأضخم خارج الحدود

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي سيجري الصيف المقبل مناورات عسكرية في قبرص، ستكون أكبر تدريب عسكري خارج إسرائيل، وستحاكي حربا متعددة الجبهات، شمالا وجنوبا وفي الداخل الإسرائيلي أيضا.

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وأكدت الصحيفة أن المناورات العسكرية ستستمر شهرا كاملا ضمن مناورات ما يسمى بـ "شهر الحرب" بمشاركة القوات النظامية والاحتياطية معا، وأسلحة الجيش الإسرائيلي، البرية والجوية والبحرية، على أن تشمل تلك المناورات التدريب على سيناريوهات حرب متعددة الجبهات في الشمال والجنوب وفي الضفة الغربية.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي سيجري مناورات عسكرية وتدريبات غير مسبوقة، تمتد لشهر كامل، بأسلحة ومعدات عسكرية متعددة ومختلفة، حيث يتم التدريب على الحرب في عمق "العدو" على حد وصف الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى انه بالتوازي مع هذه المناورات العسكرية الضخمة، فإن الجيش الإسرائيلي سيجري تدريبا للوحدات في الداخل، وسيختبر قدرات القيادة والسيطرة لدى هيئة الأركان العامة في الجيش، وأيضا القدرات الاستخباراتية واللوجستية للجيش.