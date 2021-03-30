سفينة روسية عملاقة تجبر السيسي على التوقف عن الحديث 4 مرات

دبي - محمود عبدالرازق - وأطلقت سفينة مارشال فاسيليفسكي صافرات طويلة تعبيرا عن ابتهاج طاقمها وسفن أخرى بفتح قناة السويس، خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس المصري اليوم الثلاثاء، على ضفاف قناة السويس، أجاب خلاله عن أسئلة حول فتح القناة وعملية إخراج سفينة "إيفر غيفين" من الجنوح.

وقال الرئيس المصري مازحا: "نعم نحن أيضا سعداء جدا"، مما دفع الحضور للضحك والتصفيق.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أمس الاثنين، عودة حركة الملاحة في القناة في الاتجاهين بعد النجاح في تعويم السفينة الجانحة "إيفر غيفن"، التي جنحت الثلاثاء الماضي لتعيق الملاحة بالقناة.

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وبيّن ربيع أن تكلفة الخسارة جراء الحادث تم تقديرها بما بين 12 و 15 مليون دولار في اليوم.

كان الرئيس السيسي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، إنهاء أزمة السفينة وذلك بعد التغلب على ما وصفه بالتعقيد الفني الهائل.

وقال السيسي، في سلسلة تغريدات على "تويتر": "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب".

وتابع: "بإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".