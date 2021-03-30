الأسد: نخوض مواجهة اقتصادية لا تقل ضراوة عن الحرب العسكرية.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الأسد في كلمة أمام أعضاء الحكومة اليوم الإثلاثاء، "سعر الصرف معركة وتمكنا من تحقيق إنجازات لم تتحقق سابقا، ربما لها علاقة بالظروف ولها علاقة بعوامل كثيرة، ولكن أهم عامل في هذه الحالة هو الإرادة".

وأضاف "بما أنها حرب وليست معركة فنحن ربحنا بعض المعارك ومنذ يومين بدأ الضخ المعاكس من قبل الأعداء وربحوا بعض المعارك قبل الظهر وربحنا بعض المعارك بعد الظهر، والخطأ في هذه الحالات أن يعتقد أي مسؤول أو مواطن أن هذا الموضوع موضوع إجرائي، الموضوع أوسع من ذلك، هناك مضاربون وهناك مستفيدون من جانب ولكن هناك معركة تقاد من الخارج وأصبحت أداور الأعداء في هذه المعركة واضحة بالنسبة لنا، ومن خلال وضوحها ومعرفة الآليات المستخدمة قمنا باستخدام آليات معاكسة".

وتابع الرئيس السوري "يجب توعية المواطنين بنسبة لما يحصل لسعرف الصرف، أنه لا يقل أهمية على المعركة العسكرية لاستقرار البلد مثله مثل الحرب مثل الأمن الغذائي مثل كثير من العوامل الأخرى يجب أن يتعامل معها كمعركة، فإن لم يقف المواطن مع مؤسسات الدولة في هذه الحرب فسوف تخسر المؤسسات مهما اتخذنا من إجراءات".

وختم "ارتفاع سعر الصرف صباحا لا يبرر ارتفاع الأسعار مساء، هذه نقطة أساسية لا يمكن تبريرها ولا يمكن القبول بها، ارتفاع السعر غير منطقي وانخفاضه كان غير منطقي، فكل تاجر يستفيد في هذه الفترة القصيرة هو لص".

وتعاني سوريا من حصار اقتصادي أمريكي غربي منذ سنوات، فيما يعمل السوريون على مسألة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال سياسة إحلال المستوردات ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي، فيما يعاني دخل الفرد من انخفاض كبير بسبب تأثيرات أسعار الصرف وتقلباتها الحادة بينما لا يزال مستوى الإنتاج السوري الزراعي والصناعي تحت مستوى الطلب المحلي بكثير الأمر الذي يفرض استيراد الكثير من السلع بالعملة الصعبة وبالتالي المزيد من ارتفاع الأسعار.