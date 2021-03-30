السعودية تكشف شرطها الجديد بشأن المعتمر الخليجي

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في رد الوزارة على استفسار بخصوص تأدية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعمرة، بحسب صحيفة "عكاظ"، اليوم الثلاثاء.

© REUTERS / Zohra Bensemra

وقالت الوزارة إن المعتمر بتلقيه التطعيم بجرعتي اللقاح المضاد لكورونا، سوف يخضع للعزل الآمن لمدة 3 أيام قبل أداء العمرة.

وأوضحت الوزارة أن الحجز وإصدار التصريح مطلوب من الجميع عبر تطبيق "اعتمرنا".

وذكرت الوزارة أن رحلة المعتمر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تأتي على عدة مراحل، تتمثل في إجراء فحص PCR بحد أقصى 72 ساعة قبل الدخول للمملكة.

وعند وصول المعتمر إلى المطار سوف يتم التسجيل في تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا"، والتوجه للفندق، وفي الوقت ذاته سيتم تعقيم الحقائب وقياس درجة الحرارة.

ويشترط الخضوع للعزل الآمن بالبقاء في الغرفة لمدة 3 أيام، ويتم توفير إرشادات واحتياجات السلامة، وتوصيل الوجبات للغرف.