بعد ضبطها تقود سيارة فاخزة... محكمة مغربية تحكم بسجن "المتسولة الثرية"

دبي - محمود عبدالرازق - وقد تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر امرأة متسولة تقوم بتغيير ملابسها وتستقل سيارة فاخرة من نوع "أودي كي 9"، لتتحرك مصالح الأمن المغربية بأكادير لضبطها يوم الخامس من مارس/ آذار الجاري واعتقالها بتهمة امتهان "مهنة التسول" التي يعاقب عليها القانون المغربي.

فبمقتضى الفصل 326 من القانون الجنائي من قانونالعقوبات المغربي، الذي ينص على انه "يعاقب من شهر إلى ستة أشهر حبسا، كل من كانت لديه وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول على عمل لكنه تعوّد على ممارسة التسول بطريقة اعتيادية".

وذكرت صحيفة "هيسبريس" المغربية، أن السيدة أو كما تلقب بـ "المتسولة الثرية" أو "مولات كات كات"، هي أم لثلاثة أطفال، تقطن في حي تيوغزا شمال مدينة أكادير في بيت تعود ملكيته لها، وكانت مهاجرة في إيطاليا لعدة سنوات.

ودخلت المتسولة الثرية عالم الأعمال والتجارة بعد وفاة زوجها وعاشت حياة البذخ والرفاهية، لكن ونتيجة للازمة الاقتصادية العالمية بسبب جائحة "كورونا" التي تسببت في إغلاق الحدود، وهو أدى إلى تدهور وضعها الاقتصادي بشكل كبير.