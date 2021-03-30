أمير سعودي بارز يطالب بضرب "منحطين يتطاولون على ملوك سابقين وأمراء" بيد من حديد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود، الاثنين، في سلسلة تغريدات إنه "في الآونة الأخيرة أصبحنا نرى بعض المنحطين يتطاولون على رموز ضحت من أجل الوطن من ملوك سابقين رحمهم الله وأمراء وشيوخ وأعيان".

وتابع: "الصمت عن هؤلاء وعدم وضع حد لهم ولأفكارهم وعدم الضرب بيد من حديد عليهم سنجدهم في المستقبل يتطاولون على الجميع بلا استثناء لأنهم مجموعة مأجورة وحاقدة".

وقال: "

2️⃣ بعضهم يستخدمون الحقوق والنسوية كمطية لتحقيق أهدافهم فلم نرى منهم أي حديث عن الحقوق بل جلَّ حديثهم أفكار شاذة أو الإساءة للدين أو للوطن ورموزه يستخدمون هذا ذريعة الحقوق من أجل كسب المنظمات الغربية في صفهم إذا تمت محاسبتهم — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) March 29, 2021

كمطية لتحقيق أهدافهم فلم نرى منهم أي حديث عن الحقوق بل جلَّ حديثهم أفكار شاذة أو الإساءة للدين أو للوطن ورموزه يستخدمون هذا ذريعة الحقوق من أجل كسب المنظمات الغربية في صفهم إذا تمت محاسبتهم".