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أمير سعودي بارز يطالب بضرب "منحطين يتطاولون على ملوك سابقين وأمراء" بيد من حديد

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود، الاثنين، في سلسلة تغريدات إنه "في الآونة الأخيرة أصبحنا نرى بعض المنحطين يتطاولون على رموز ضحت من أجل الوطن من ملوك سابقين رحمهم الله وأمراء وشيوخ وأعيان".

وتابع: "الصمت عن هؤلاء وعدم وضع حد لهم ولأفكارهم وعدم الضرب بيد من حديد عليهم سنجدهم في المستقبل يتطاولون على الجميع بلا استثناء لأنهم مجموعة مأجورة وحاقدة".

وقال: "

كمطية لتحقيق أهدافهم فلم نرى منهم أي حديث عن الحقوق بل جلَّ حديثهم أفكار شاذة أو الإساءة للدين أو للوطن ورموزه يستخدمون هذا ذريعة الحقوق من أجل كسب المنظمات الغربية في صفهم إذا تمت محاسبتهم".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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