خطوة تركية مفاجئة وجديدة للتقرب من إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن تركيا أرسلت رسالة مهمة وجديدة إلى إسرائيل، تؤكد فيها أنقرة استعدادها لتبادل السفراء مع تل أبيب، وبأن الكرة باتت في ملعب إسرائيل نفسها، أي أنها تشترط تعهد تل أبيب بتعيين سفير جديد لها في أنقرة، أيضا.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤول تركي بارز أن بلاده أعلنت استعدادها لتعيين سفير جديد لها في إسرائيل، ضمن الرؤية التركية الجديدة لتغيير السياسات الخارجية للبلاد تجاه دول منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وإسرائيل بشكل خاص.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن السبب الحقيقي وراء توتر العلاقات التركية الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة، هو تواجد بعض قادة حركة حماس على الأراضي التركية، حيث تطالب إسرائيل بـ"خروجهم" من تركيا.

وأشارت الصحيفة في تقريرها المطول المنشور على موقعها الإلكتروني إلى أن العلاقات التركية الإسرائيلية شهدت قطيعة كاملة بدءا من العام 2010، على خلفية أحداث سفينة المساعدات التركية إلي قطاع غزة، المعروفة باسم "مافي مرمرة"، ومقتل عدد من الأتراك الذين كانوا على متنها.

وعاد التوتر من جديد إثر الخلاف على قضايا جوهرية للملف الفلسطيني، في وقت أوضح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أخيرا، أن بلاده معنية بتحسين علاقتها مع إسرائيل، مشددا على أن العلاقة الاستخبارية بين الجانبين مستمرة.