صحيفة: وفد بحريني يصل إلى إسرائيل خلال هذه الفترة لإقامة سفارة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الصحيفة، اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن يصل فريق بحريني خلال الأسابيع المقبلة إلى إسرائيل لإقامة سفارة في تل أبيب.

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وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي وافق، اليوم الثلاثاء، على تعيين أول سفير بحريني في إسرائيل قبل أن تفتح الدولة الخليجية سفارة هناك.

وقررت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، تعيين خالد يوسف الجلاهمة رئيسا لبعثتها الدبلوماسية لدى إسرائيل.

وأصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، جاء فيه "يُعين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل"، و"على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية".

وجاء هذا القرار الملكي بعد توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في الولايات المتحدة، في سبتمبر/ أيلول الماضي. وبذلك تكون البحرين ثاني دولة خليجية، تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد الإمارات التي سبق وأعلنت تعيين محمد آل خاجة سفيرا لها في تل أبيب.