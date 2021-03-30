شيخة قطرية تصف منظمة عالمية بـ"المأجورة" بعد تقريرها حول نساء بلادها

دبي - محمود عبدالرازق - وردا على ذلك التقرير قالت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، في تغريدة "أنا امرأة قطرية، في طاعة ولي الأمر فيما لا يتعارض مع دين الله، حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا ما نص عليه ديننا عقيدتنا والتي عليكم احترامها!".

وتابعت الشيخة القطرية في التغريدة ذاتها قائلة: "نحن متقبلون الوضع، فما الذي يزعجكم؟ هل تسمحون لنا بالتدخل في معتقداتكم أم حينها سوف تدرجونها ضمن ’انتهاكات حقوق الإنسان‘؟".

وفي تغريدة منفصلة قالت الشيخة القطرية: "منظمة مدفوعة الأجر، وأجندتها مكشوفة منذ وقت بعيد! نحمد الله أن كل ما في استطاعتكم "تقارير" لا تغني ولا تسمن من جوع! ولا تعنينا في شيء ولن تغير فينا شيء! نحن أقوى من تقاريركم التي لن تزعزع ثوابت ديننا ومجتمعنا بإذن الله!".