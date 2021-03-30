شرطة دبي تكشف تفاصيل إعادة طفل مفقود لوالديه خلال 40 دقيقة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "البيان"، اليوم الثلاثاء، عن العقيد مبارك بونواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية في المباحث الجنائية، أن الواقعة تعود إلى وصول بلاغ من حراس الأمن في منطقة "أم سقيم 1"، يفيد بفقدان والدين لطفلهما.

وذكر البلاغ أن فقدان الطفل تم أثناء لعبه على الممشى بـ "السكوتر"، ليبتعد عن نظر والديه أثناء طلبهما لوجبة العشاء.

​وعندما أدرك الوالدان اختفاء الطفل، سارعا إلى البحث عنه، وإبلاغ حراس الأمن بمواصفاته.

وأوضح الكتبي أن الحراس تواصلوا على الفور مع ضباط الشرطة السياحية الذين سارعوا بالتحدث مع الوالدين وتعميم مواصفات الطفل على جميع الدوريات الأمنية والضباط، وتمكنوا من العثور عليه في المنطقة "أم سقيم 2".