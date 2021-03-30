لبنان: نقيب مستوردي المواد الغذائية يحذر من تفاقم الأزمة الغذائية

دبي - محمود عبدالرازق - وأدى عدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء إلى حدوث فوضى في تسعير البضائع والسلع الاستهلاكية، بالمقابل يتهافت اللبنانيون على شراء البضائع الأساسية المدعومة من قبل المصرف المركزي في المحال التجارية.

وأدى تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، فيما يعيش أكثر من 55% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر.

نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، أوضح أن لبنان يعاني من أزمة غذائية وهي متواصلة منذ أشهر.

وقال بحصلي لوكالة "سبوتنيك":"دائماً كنا نحذر من تفاقم هذه الأزمة والآن وصلنا إلى مراحل لم نعد نستطيع أن نتحملها، لا المواطن يستطيع أن يتحمل ولا حتى التاجر، أصبحت قدرة المواطن الشرائية شبه معدومة وحتى الأصناف الأساسية يتهافت المواطنون عليها في المتاجر وهذا أمر مؤسف، والتاجر لم يعد يستطيع أن يعمل لأنه لم يعد باستطاعته تأمين عملة أجنبية وإذا تم تأمينها لا نعلم على أي سعر نشتريها وعلى أي سعر نبيعها، وإذا رفعنا الأسعار فقط لتغطية فرق سعر الصرف تكون البضائع باهظة الثمن وإذا ارتفع الدولار ومن ثم انخفض، يقال أن الأسعار ترتفع ولا تنخفض...".

وأضاف:"نأمل أن تستتب الأمور في مكان ما لأن ضبط الوضع يقع على عاتق السلطات الرسمية وليس على المواطنين أو الاقتصاديين أو القطاعات المنتجة، ما نطلبه هو الثبات، الحلول والسياسة وأين نتجه يأتي في مرحلة لاحقة، نحن الآن في مرحلة فلتان وعدم استقرار والمطلوب تثبيت الاستقرار ومن ثم معالجة الأمور".

ورداً على سؤال حول المخاوف على أمن لبنان الغذائي قال بحصلي:" دائماً أنبه إلى هذا الأمر إذا تفاقمت الأمور". مشيرا إلى أن "عدم قدرتنا على تأمين العملة الأجنبية وهذا الأمر للأسف بدأنا بلمسه هو الذي يحدد هذا الخوف، وحتى لو وجدنا الدولار وكانت السلع باهظة الثمن كم يستطيع المواطن أن يتحمل؟".

وأشار إلى أن "الأمن الغذائي ليس فقط وجود الغذاء هو أيضا الوصول إلى الغذاء، يعني إذا الغذاء موجود والمواطن لم يعد يستطيع أن يشتريه كأنه غير موجود".

وأوضح بحصلي أن "المهم الآن هو أن نستطيع توفير أصناف بالحد الأدنى يكون لديها جودة مقبولة وسعر مقبول حتى يستطيع المواطن أن يعيش، لم يعد هناك ترف شراء الماركات التي كانت من قبل، كنا دائما معتادين على نمط عيش معين ونتمنى بعد فترة أن نعود إليه، ولكن في الوقت الحاضر نحن بأزمة ومن المهم أن يكون لدينا أصناف وبضاعة تكون بنوعية جيدة وبسعر مقبول وغير مغشوشة أو مهربة".