"سأقوم بتربيتك على طريقتي"... سورية تعذب ابنتها القاصر بالماء المغلي

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وزارة الداخلية السورية، في بيان، نشرته على موقعها الرسمي، أن الأجهزة الأمنية في العاصمة دمشق ألقت القبض على الأم بعد تلقيها بلاغا من ابنتها، التي تبلغ من العمر 15 عاما، يفيد بتعرض الأخيرة للتعذيب بطريقة مروعة.

وأوضح بيان الوزارة أن الفتاة القاصر أفادت أنها تتعرض في منزلها للضرب العنيف والمستمر من قبل والدتها، وقد سكبت الماء المغلي على يدها ورأسها وهي تقول لها: "سأقوم بتربيتك على طريقتي، لأن التربية الحديثة لا تعجبني".

وقالت الفتاة إن والدتها تعذبها باستمرار بالضرب والحرق من دون أي مبرر، وفي حال حدوث شجار بين أخوتها، تقوم الأم بتعنيفها وتحميلها المسؤولية بشكل خاص وبضربها، رغم أن لا علاقة لها بالمشاجرات بين أخوتها.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الأم المتهمة أقرت بعد التحقيقات بتعنيف ابنتها، مبررة ذلك بوجود خلافات فيما بينهما.