شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين الشريفين تكثف أعمال الصيانة بالمرافق الخارجية للمسجد الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أعمال الصيانة والعناية الدورية لمجمع الملك عبد العزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، وتطهير وتعقيم المرافق الخارجية التابعة للمسجد الحرام.

وعن تفاصيل الأعمال الجارية، قال مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، نايف بن ذياب الجحدلى: "تعمل الإدارة مع قرب حلول موسم رمضان على تكثيف أعمال تطهير وتعقيم كافة المرافق الخارجية التابعة للمسجد الحرام، ومتابعة أعمال التشجير والتشذيب والرى يومياً، باستخدام أحدث الآليات، حيث يجرى بشكل دورى تشذيب وتشكيل جميع الأسوار والممرات، وكذلك الواجهات، وتكريب ما يقارب (132) نخلة يتم حصدها لإدارة المصنع كل موسم".

وأضاف: تعمل الكوادر البشرية والآلية الخاصة بالإدارة على أعمال الرش بالمبيدات الحشرية وغسيل واجهات مبنى إدارة مصنع كسوة الكعبة المشرفة، والأقسام والمعرض ومقتنياته خارجياً وداخلياً وتعقيم كامل المبانى وتنظيف وتلميع المعروضات والمجسمات، فى معرض عمارة الحرمين الشريفين، وذلك وفقًا لما نشره الموقع الرسمى للرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى.

ويشار إلى أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، دشن - فى وقت سابق - مشروع النظام الإرشادى الرقمى.

ويشمل مشروع النظام الإرشادى الرقمى، 74 شاشة رقمية مختلفة المقاسات بحسب مكان تركيبها، تم تركيب 50 شاشة منها مع ربطها بالألياف البصرية بغرفة التحكم لضمان أمان المحتوى وسهولة الإضافة أو التعديل على المحتوى من مكان واحد وفى أى وقت عن بُعد، كما يتم العمل على توريد وتركيب 24 شاشة رقمية مع أعمال الربط لها بغرفة التحكم، وذلك وفق بيان صحفى للسفارة السعودية بالقاهرة، قبل يومين.

وأكد الرئيس العام لشئون الحرمين رفع الوعى فى الجانب الصحى والأمنى والعلمي، وإرشادات الدخول والخروج من صحن المطاف ودعم خطط إدارة تفويج الحشود، من خلال بث رسائل قصيرة وهادفة فى تلك الجوانب بعدة لغات عبر الشاشات التى تم تنفيذها فى أرجاء المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

وتعمل الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، على استقبال شهر رمضان المبارك بالمزيد من الخدمات إلى المصلين والوافدين على الحرم المكى.