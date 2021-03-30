شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة أنباء البحرين: تعين خالد يوسف الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين مرسوم رقم (43) لسنة 2021 بتعيين رئيس ٍ للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل، جاء فيه، أنه تم ُتعين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل.

وحسب وكالة أنباء البحرين، أضاف المرسوم أنه على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.