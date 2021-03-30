الأمم المتحدة: أمور لوجيستية ستعرقل تطعيمات الوقاية من كورونا بجنوب السودان

القاهرة - سامية سيد - قال ديفيد شيرر الرئيس المنتهية ولايته لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إن البلاد ستحصل على أكثر من مليوني لقاح للوقاية من كوفيد-19 لكنها ستعاني من أجل تطعيم الناس بها مع اقتراب موسم الأمطار الذي سيجعل من الصعب عبور العديد من الطرق في واحدة من أفقر بلدان العالم.

وأضاف أن توصيل اللقاحات للسكان "ليس بهذه السهولة في مكان كجنوب السودان تكون الأمور اللوجيستية فيه صعبة للغاية".

وسيغادر شيرر البلاد الشهر المقبل بعد أن ظل رئيسا لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان منذ 2016. وتتجاوز ميزانية البعثة المليار دولار سنويا.

ومن المتوقع أن يحصل جنوب السودان على 2.3 مليون جرعة خلال الشهور المقبلة عبر برنامج كوفاكس العالمي لتوزيع اللقاحات. لكن وصول اللقاحات سيتزامن مع أمطار ستنهمر على العديد من الطرق الممهدة التي لا تغطي سوى 400 كيلومتر في بلد تقترب مساحته من مساحة فرنسا.

وقال شيرر إنه سيتعين توصيل اللقاحات على متن مراكب نهرية.

وسجل جنوب السودان 10119 إصابة بفيروس كورونا و108 وفيات وفقا لبيانات هيئة مكافحة الأمراض في أفريقيا لكن عدم إجراء ما يكفي من الفحوص يحول دون تقديم صورة واضحة عن الجائحة.