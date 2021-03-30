المغرب الـ 6 إفريقيا في التجارة الإلكترونية

دبي - محمود عبدالرازق - فبحسب موقع "هسبريس" المغربي، احتل المغرب المرتبة الـ 6 في تصنيف أكثر أسواق التجارة الإلكترونية ديناميكية على الصعيد الإفريقي، والـ85 على المستوى العالمي، لافتا إلى أن المغرب يشهد تطورا كبيرا ومتسارعا في مجال التجارة عبر الإنترنت.

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وعلى مستوى التصنيف جاءت جزيرة موريس في المركز الأول، تليها جنوب إفريقيا في المركز الثاني، ثم تونس في المركز الثالث، ونيجيريا رابعة، ثم كينيا.

يشار إلى أن ملتقى برانش هو تجمع يشمل شركة "ذا نكست كليك" ووكالتي "ميديا ماتيك" و "جيرا9"، إضافة إلى أنه يجمع محترفي التسويق والتواصل، ويشهد خلال كُل دورة مشاركة العديد من الأسماء الوازنة في مجال تكنولوجيا الإعلام والتواصل، من أجل تحقيق هدف واحد، هو تقاسم الأفكار وتبادل الآراء حول المستجدات الرقمية والاستراتيجيات المتعلقة بالتسويق، وأيضا التواصل خلال المستقبل.

من جهته قال حسن الرويسي، المسؤول عن ملتقى برانش، إن المغرب قد سجل خلال النصف الأول من العام الماضي، 6 ملايين معاملة دفع عبر الإنترنت، أجريت بواسطة بطاقات مصرفية على مواقع تجارية تابعة لمركز النقديات.

وعن القيمة المالية لتلك المعاملات أوضح الرويسي أنها حققت إجمالي قدره 2.9 مليار درهم، لافتا إلى أنه قد تم إجراء 260 ألف معاملة بالبطاقات الأجنبية، بلغ إجمالي مشترياتها 180 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

وأوضح الرويسي أن هناك 67% من المستهلكين الإلكترونيين يؤدون فواتيرهم عبر الإنترنت، في حين تمثل الأزياء والملابس الجاهزة 37% من المشتريات عبر الإنترنت.

وعلى مستوى الخدمات أشار إلى أن 27% من المستهلكين ينفذون عبر الإنترنت معاملات أداء لصالح شركات توزيع الماء والكهرباء وشركات الطيران والاتصالات والفنادق؛

ولفت إلى أن خدمة توصيل الطعام تم رصدها بما يقارب الـ 24% من المستهلكين الإلكترونيين، في حين يسدد 23% من المشتركين خدمات البث ومنصات مشاهدة الأفلام والاستماع الموسيقى المؤدى عنها عبر وسائل الأداء المتوفرة عبر شبكة الإنترنت.

جدير بالذكر أن المغرب يوجد بها قرابة 28 مليون مستخدم للإنترنت، أي ما يقرب من 75% من السكان، وبهذا تسجل المملكة نموًا بنسبة 9% بين سنتي 2020 و2021.