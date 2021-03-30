مرسوم ملكي بحريني بإنشاء بعثة دبلوماسية في إسرائيل وتعيين رئيس لها

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، إن الملك أصدر مرسوم رقم (42) لسنة 2021، بإنشاء بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل.

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وجاء في المرسوم، بحسب المصدر ذاته: "تُنشأ بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل، وعلى وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية".

كما أصدر الملك مرسوم رقم (43) لسنة 2021، بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل.

ونص المرسوم: "يُعين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل، وعلى وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية".

وفي 25 فبراير/شباط الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تلقى دعوة لزيارة المنامة وجهها ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال اتصال هاتفي بين الجانبين.

وكان من المقرر أن يزور نتنياهو مملكة البحرين قبل أشهر، ولكنه أرجأ الزيارة بسبب إغلاقات كورونا، ثم الانتخابات الإسرائيلية.

وبذلك ستكون البحرين ثاني دولة خليجية، تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد الإمارات التي سبق وأعلنت تعيين محمد آل خاجة سفيرا لها في تل أبيب.

ووقعت البحرين والإمارات اتفاقي سلام مع إسرائيل في البيت الأبيض، العام الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.