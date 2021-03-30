أشنكازي: تعيين أول سفير بحريني في إسرائيل خير دليل على الروابط الشجاعة والمتينة بيننا

دبي - محمود عبدالرازق - وأصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، جاء فيه "يُعين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل"، و"على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية".

وقام وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، بنشر صورة على حسابه الرسمي "تويتر"، جمعته بنظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، وأرفقها بتعليق باللغة العربية، قال فيه:

"صديقي العزيز عبد اللطيف الزياني، إن افتتاح الممثلية وتعيين أول سفير بحريني في إسرائيل، هما خير دليل على الروابط الشجاعة والمتينة التي تنامت بين دولتينا. إنني سعيد بالالتزام المتبادل لدفع الاتفاقات بيننا إلى الأمام وإحلال السلام الحقيقي بين الشعبين".

وجاء هذا القرار الملكي بعد توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في الولايات المتحدة، في سبتمبر/ أيلول الماضي. وبذلك تكون البحرين ثاني دولة خليجية، تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد الإمارات التي سبق وأعلنت تعيين محمد آل خاجة سفيرا لها في تل أبيب.