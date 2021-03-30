بيدرسن: العقوبات يجب أن لا تؤثر على وصول المساعدات الإنسانية للسوريين

دبي - محمود عبدالرازق - أمستردام - سبوتنيك. وقال بيدرسن خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة:

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"العقوبات على سوريا يجب ألا تؤثر على وصول المساعدات الإنسانية"، مضيفا "اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن ينفذ بشكل عاجل وكذلك يجب ألا ننسى تحديات أخرى من الخلايا الإرهابية النائمة التي يجب عدم تناسيها".

وأوضح أن العمل جار على التوصل إلى إصلاح دستوري والتوصل إلى "انتخابات حرة"، موضحا أن "الطريق الدستوري هو أحد أوجه العمل وفقا لقرار مجلس الأمن، هذا يتطلب التنازل والمرونة من قبل جميع الأطراف".

وأكد المبعوث الأممي أنه لايوجد حل عسكري ولايمكن أن تستمر الأزمة السورية

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، دعا في منتصف الشهر الحالي الأطراف السورية لإظهار الرغبة في إنهاء الصراع، منتقدا ما وصفه بانقسام المجتمع الدولي حيال الأزمة مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاعها.

وقال بيدرسون في إحاطة في مجلس الأمن، "أعرب عن عميق أسف الأمم المتحدة لعدم قدرتنا حتى الآن على التوسط وإنهاء النزاع".

ودعا "الأطراف السورية للتفاوض حول تسوية عبر عملية يقودها السوريون بدعوة من الأمم المتحدة لتنفيذ القرار رقم 2254"، مضيفا أن هذه الأطراف "عليها إظهار الرغبة السياسية في تحقيق ذلك".

وأعرب عن اعتقاده بأن الأطراف السياسية لن تحقق تقدما ما لم تحظ تلك العملية بدعم بناء من الدبلوماسية الدولية، منتقدا ما وصفه بـ "انقسام المجتمع الدولي، وانشغاله بالمنافسة الجيوسياسية والروايات المتضاربة، والتركيز على دعم أحد أطراف النزاع".