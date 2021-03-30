أول تعليق من رئيس شركة لبنانية تبدأ التطعيم باللقاح الروسي... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتبدأ الشركة اليوم بتطعيم موظفي شركة طيران الشرق الأوسط (الخطوط الجوية اللبنانية) وافتتاح منصة "الميدل ايست" بعد تعاقدها على مليون جرعة من اللقاح الروسي، وصلت الدفعة الأولى منها الأسبوع الماضي.

وقال جاك صراف في تصريح لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "استقدمت اللقاح لحل المشكلة التي نعانيها في القطاع الخاص ولحماية موظفيه وعائلاتهم ولاستمرارية العمل حيث كانت الشركات والمؤسسات تشهد تراجعا في الانتاجية وعدم العمل من جراء إصابة موظفيها ... لدرجة أن الحضور كان أقل من 30 في المئة".

وأضاف: "اذا كان القطاع الخاص يريد انتظار الدولة لتلقيح موظفيه فعليه الانتظار أكثر من سنة وهدفنا مع وزير الصحة أن نرفع أعدد الملقحين من 7 آلاف إلى 20 ألفا يوميا عبر إنشاء مراكز تلقيح في كافة المناطق اللبنانية".

وتابع: "لقد أمنا لقاح "سبوتينك" غير الذي تستعمله الدولة (فايزر) بعد أن وافق وزير الصحة الدكتور حمد الحسن ورئيس اللجنة العلمية الدكتور عبد الرحمن البزري على السماح للقطاع الخاص باستيراد لقاح "سبو تنيك" الروسي في 5 فبراير/ شباط 2021".

وعن كواليس الحصول على اللقاح قال صراف: "أجرىت الاتصالات في روسيا وحصلت على موافقة مبدئية للتعاون مع مجموعة ماليا ووضعوني باتصال مع الشريك الاستراتيجي لموافقته على توقيع العقد أيضا حيث أن هذا الشريك قام باستثمارات في صندوق الاستثمار الروسي وأصبح الموزع للقاح سبوتنيك في المنطقة".

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، بدأت وزارة الصحة اللبنانية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "فايزر"، بعد ساعات من وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى مطار بيروت الدولي.

وكان البنك الدولي هدد بتعليق تمويل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان في أسبوعها الثاني، بعد تردد أنباء عن حدوث مخالفات تنطوي على محسوبية في عملية لتطعيم.