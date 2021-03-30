العراق يحصل على 386 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني المضاد لكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح البدر، أن 386 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني المنشأ المضاد لفيروس كورونا، وصلت إلى العراق حتى الآن.

وحصل العراق على أول جرعات من لقاحات كوفيد-19 وكانت 50 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفاك الصينية، ووصلت الجرعات في الثاني من مارس كتبرع من الصين.

وأطلقت وزارة الصحة موقعا إلكترونيا للتسجيل على تلقي المواطنين أحد اللقاحين سنوفاك الصيني، أو أسترازنكيا البريطاني.

ولازال العراق يشهد ارتفاعا بإصابات كورونا مسجلا حتى الآن 838265 حالة منذ تفشي الجائحة، فيما سجل يوم أمس الإثنين 29 مارس/آذار، 5837 إصابة جديدة، و37 حالة وفاة في عموم البلاد، حسب الموقف الوبائي لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة يوم أمس المجموع الكلي لعدد الملقحين التراكمي 29402، واليومي 10470.

ويسعى برنامج كوفاكس الذي تديره منظمة الصحة العالمية وتحالف جافي إلى توفير ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للدول ذات الدخول المنخفضة بحلول نهاية 2021.