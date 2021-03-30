السيسي للصحفيين: لازم ترصدوا المشروعات ولو محتاجين معلومات تواصلوا

دبي - محمود عبدالرازق - فبحسب موقع "مصراوي"، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي للإعلاميين: "ليا توصية عندكم.. من يومين تلاتة كنا بنتكلم على الدلتا الجديدة، وأن هناك مليونًا ونصف مليون فدان خلال سنتين هنكون عاملينهم، شُفت الخبر في الجورنال، حاجة صغيرة كده.. البيانات موجودة على الموقع الرئاسي؛ لو محتاجين تواصل، هتاخدوا بيانات".

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تصريح السيسي جاء خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، وتحدث فيه عن دور الإعلام.

وعن المشروع، قال السيسي: "المشروع هيكون بمياه مصرية، وهنعمل للمياه معالجة ثلاثية طبقًا للمعايير، عشان تكون متاحة للزراعة".

وأكد أن الحكومة قامت بذلك من قبل في مشروع المحسمة، لافتا إلى أن "المياه كانت بترمي في بحيرة التمساح وتعمل تلوث، وفي نفس الوقت في شهر يونيو هنفتتح محطة بحر البقر، ودي مياه كانت بترمي في المنزلة، شغالين في الكلام ده بقالنا سنتين.. وهذه ستزرع 500 ألف فدان".

ووجه حديثه للصحفيين والإعلاميين، قائلا: "عشان لازم ترصدوا ده وتتكلموا فيه عشان تعززوا بلدكم مش تعززوا حَد، عشان تقولوا إن البلد دي ماشية بتخطيط كبير قوي".

وأضاف: "هذه توصيتي للإعلاميين، عشان تدوا للناس أمل وثقة أنهم قادرون على تغيير حقيقي، يعني الجورنال يبقى فيه ملف وناس متخصصة تتكلم".

وأوضح الرئيس المصري أن "المياه بتاعة مشروع الدلتا الجديدة كانت بتترمي في المكس، مع محطة الحمام تخش عشان تزرع، بالإضافة إلى فرصة المياه الجوفية، أكثر من مليون فدان، و500 ألف فدان في شرق سيناء، و600 ألف في توشكى؛ تقريبًا 2 مليون فدان في سنتين تلاتة، بالإضافة إلى المشروع اللي أطلقناه.. المرة دي دخلنا وهنعمل كل شيء".

وقال السيسي: "أقول للمستثمر تعالَ اشتغل، ومش هتعمل حاجة لوحدك، المشروعات ستكون بإعادة استخدام المياه، وتبطين الترع يوفر 2 مليار متر مكعب من المياه".